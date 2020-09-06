"Отрезало пожаром": на Донбассе ищут двух военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. По состоянию на утро на Донбассе ликвидировали огонь вблизи Верхнеторецкого, однако, во время тушения пожара от личного состава пламя отрезало двух военнослужащих. Сейчас продолжаются поиски. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
"Уже ликвидированы пожары вблизи Красногоровки, Гладосового, Валуйского и Новгородского. По состоянию на утро ликвидировано огонь и вблизи Верхнеторецкого. Однако во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов продолжаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время продолжают тушить пожар вблизи Луганского, а в районе населенных пунктов Трехизбенка - Лопаскино - Лобачево очаги возгорания удалось локализовать.
Напомним, в Луганской области ликвидировали угрозу пожаров для населенных пунктов из-за возгорания сухой травы вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района.