"Отрезало пожаром": на Донбассе ищут двух военнослужащих

"Уже ликвидированы пожары вблизи Красногоровки, Гладосового, Валуйского и Новгородского. По состоянию на утро ликвидировано огонь и вблизи Верхнеторецкого. Однако во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов продолжаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время продолжают тушить пожар вблизи Луганского, а в районе населенных пунктов Трехизбенка - Лопаскино - Лобачево очаги возгорания удалось локализовать.

Напомним, в Луганской области ликвидировали угрозу пожаров для населенных пунктов из-за возгорания сухой травы вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района.