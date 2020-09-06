На Донбассе во время обстрела боевиков погиб украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. На Донбассе боевики второй раз нарушили режим прекращения огня погиб украинский военный. Об этом сообщает Прессцентр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.
“Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил, недалеко Причепиловки, что в Луганской области. К сожалению, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ответ на обстрел, украинские военные применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются.
Как сообщал УНН, по состоянию на 18:00 6 сентября, боевики дважды открывали огонь по украинским военным — в районе Красногоровки и Шумел, один украинский военный был ранен.
Как сообщал УНН, в “серой зоне” на минном поле погибли двое военнослужащих. Позже стали известны детали гибели военных.