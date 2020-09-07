Ситуация на Донбассе обострилась, из гранатомета обстреляны Шумы - штаб ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Ситуация на Донбассе обострилась, из гранатомета в Донецкой области обстреляны позиции украинских военных вблизи Шум. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
“За прошедшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года. Очередями из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских защитников вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий ВСУ. Воину вовремя оказали медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на другом участке фронта противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по украинским военным неподалеку Причепиловки, что в Луганской области. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.
“За прошедшие сутки российские оккупационные войска дважды осуществили и провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы. Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что с начала текущих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
“Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения. Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции”, — подчеркнули в ООС.
Как сообщал УНН, на Донбассе боевики второй раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный, один был ранен.