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Ситуация на Донбассе обострилась, из гранатомета обстреляны Шумы - штаб ООС

Киев • УНН

 • 18608 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Ситуация на Донбассе обострилась, из гранатомета в Донецкой области обстреляны позиции украинских военных вблизи Шум. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

Ситуация на Донбассе обострилась, из гранатомета обстреляны Шумы - штаб ООС

“За прошедшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года. Очередями из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских защитников вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий ВСУ. Воину вовремя оказали медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на другом участке фронта противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по украинским военным неподалеку Причепиловки, что в Луганской области. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.

“За прошедшие сутки российские оккупационные войска дважды осуществили и провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы. Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что с начала текущих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

“Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения. Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции”, — подчеркнули в ООС.

Как сообщал УНН, на Донбассе боевики второй раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный, один был ранен.

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