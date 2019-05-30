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Ситника не викликали на допит до ДБР щодо незаконного втручання у вибори США

Ситника не викликали на допит до ДБР щодо незаконного втручання у вибори США

Київ • УНН

 • 15268 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника не викликали на допит до Державного бюро розслідувань у рамках кримінального провадження щодо незаконного втручання у вибори США 2016 року. Про це повідомили у ДБР у відповідь на інформаційний запит УНН.

"Повідомляємо, що слідчі Державного бюро розслідувань директора Національного антикорупційного бюро України Ситника А. С. у рамках кримінального провадження щодо незаконного втручання у вибори США 2016 року на допит не викликали", - йдеться у повідомленні.

При цьому, у ДБР повідомили, що наразі досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, ДБР відкрило провадження стосовно директора НАБУ Ситника за ст. 111 ч. 1 (Державна зрада). У заяві про злочин, крім керівника Бюро, також фігурує і посол США Марі Йованович.

Раніше у ДБР повідомили, що незабаром Бюро оголосить поточні результати розслідування кримінального провадження за фактом втручання голови Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника і народного депутата Сергія Лещенка у вибори президента США.

Українські Національні Новини

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