Ситника не викликали на допит до ДБР щодо незаконного втручання у вибори США

КИЇВ. 30 травня. УНН. Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника не викликали на допит до Державного бюро розслідувань у рамках кримінального провадження щодо незаконного втручання у вибори США 2016 року. Про це повідомили у ДБР у відповідь на інформаційний запит УНН.