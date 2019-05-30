ДБР розповість про справу втручання голови НАБУ Ситника і депутата Лещенка у вибори США
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Найближчим часом Державне бюро розслідувань оголосить поточні результати розслідування кримінального провадження за фактом втручання голови Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника і народного депутата Сергія Лещенка у вибори президента США. Про це під час засідання комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності заявила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передає УНН з посиланням на повідомлення ГО "Національний інтерес України" в Facebook.
"Варченко заявила, що наразі немає дозволу процесуального прокурора розповідати про конкретні слідчі дії, проте запевнила, що розслідування йде повним ходом, і найближчим часом ДБР розповість про це громадськості", - пишуть громадські діячі.
Вони нагадують, що йдеться про розслідування кримінального провадження за фактом втручання української сторони в процес демократичних виборів президента США на користь кандидата Клінтон. Фігурантами справи є Ситник і Лещенко.
Громадські діячі додали, що кримінальне провадження було відкрито ДБР за заявою "Національного інтересу України".
"Національний інтерес України" продовжує стежити за ходом слідства, і ми не допустимо, щоб цю справу поклали у довгу шухляду. Ми впевнені, що люди, що підставили всю країну і по суті створили міжнародний скандал, який не може не відбитися негативно на україно-американських відносинах, повинні понести відповідальність і позбутися своїх посад!" - йдеться в повідомленні.