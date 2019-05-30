ДБР розповість про справу втручання голови НАБУ Ситника і депутата Лещенка у вибори США

КИЇВ. 30 травня. УНН. Найближчим часом Державне бюро розслідувань оголосить поточні результати розслідування кримінального провадження за фактом втручання голови Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника і народного депутата Сергія Лещенка у вибори президента США. Про це під час засідання комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності заявила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передає УНН з посиланням на повідомлення ГО "Національний інтерес України" в Facebook.