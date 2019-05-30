ГБР расскажет о деле вмешательства главы НАБУ Сытника и депутата Лещенка в выборы США
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В ближайшее время Государственное бюро расследований огласит текущие результаты расследования уголовного производства по факту вмешательства главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и народного депутата Сергея Лещенко в выборы президента США. Об этом в ходе заседания комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передает УНН со ссылкой на сообщение ОО "Национальный интерес Украины" в Facebook.
"Варченко заявила, что на данный момент нет разрешения процессуального прокурора рассказывать о конкретных следственных действиях, однако заверила, что расследование идёт полным ходом, и в ближайшее время ГБР расскажет об этом общественности", - пишут общественники.
Они напоминают, что речь идет о расследовании уголовного производства по факту вмешательства украинской стороны в процесс демократических выборов президента США в пользу кандидата Клинтон. Фигурантами дела являются Сытник и Лещенко.
Общественники добавили, что уголовное производство было открыто ГБР по заявлению "Национального интереса Украины".
"Национальный интерес Украины" продолжает следить за ходом следствия, и мы не допустим, чтобы это дело положили в долгий ящик. Мы уверены, что люди, подставившие всю страну и по сути создавшие международный скандал, который не может не отразиться негативно на украино-американских отношениях, должны понести ответственность и лишиться своих должностей!" - говорится в сообщении.