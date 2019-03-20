Ситник не прийшов на засідання антикорупційного комітету щодо "оборонки"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник не прийшов на засідання парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції щодо "оборонки". Про це повідомив перший заступник голови антикорупційного комітету Юрій Савчук під час засідання, передає кореспондент УНН.
"У нас сьогодні мав бути голова НАБУ Артем Ситник. Зачитаю вам витримку, яка нібито стосується причини його відсутності: "Враховуючи обсяг запланованих і призначених подій, змушений повідомити, що немає можливості взяти участь у зазначеному засіданні у призначену вами дату", - зазначив Савчук.
За його словами, дата засідання комітету була визначена за два тижні. Утім, як підкреслив перший заступник голови комітету, на засідання прийшов керівник САП Назар Холодницький.
Як повідомляв УНН, після оприлюднення журналістського розслідування в Україні розгорівся сканадал щодо корупції у оборонній сфері. На фоні цього було звільнено першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. НАБУ порушило справу щодо ймовірної корупції в оборонній сфері після журналістського розслідування. Згодом НАБУ провело обшуки у Гладковських та інших фігурантів "оборонної" справи.
Нагадаємо, за даними Генпрокурора Юрія Луценка, у справах щодо корупції навколо структур державного концерну "Укроборонпром" уже засуджені 77 осіб, серед яких, у тому числі, колишні керівники підприємств.