Сытник не пришел на заседание антикоррупционного комитета по "оборонке"

"У нас сегодня должен был быть председатель НАБУ Артем Сытник. Зачитаю вам выдержку, которая якобы касается причины его отсутствия: "Учитывая объем запланированных и предназначенных событий, вынужден сообщить, что нет возможности принять участие в указанном заседании в назначенную вами дату", - отметил Савчук.

По его словам, дата заседания комитета была определена две недели назад. Впрочем, как подчеркнул первый заместитель председателя комитета, на заседание пришел руководитель САП Назар Холодницкий.

Как сообщал УНН, после обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся сканадал о коррупции в оборонной сфере. На фоне этого был уволен первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования. Позже НАБУ провело обыски у Гладковских и других фигурантов "оборонного" дела.

Напомним, по данным Генпрокурора Юрия Луценко, по делам о коррупции вокруг структур государственного концерна "Укроборонпром" уже осуждены 77 человек, среди которых, в том числе, бывшие руководители предприятий.