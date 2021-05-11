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Система вакцинації від COVID-19 налагоджена, темпи набирають обертів - епідеміолог Виноград

Київ • УНН

 • 16322 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Епідеміолог та експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я з реагування на епідемічні загрози Наталія Виноград оцінила реальні темпи та масштаби вакцинації в Україні, а також розповіла у коментарі УНН про те, що впливає на швидкість щеплення населення від COVID-19.

Система вакцинації від COVID-19 налагоджена, темпи набирають обертів - епідеміолог Виноград

Цитата:

“Тут не достатньо привезти вакцину, треба було підготувати команди, які будуть здійснювати щеплення, систему контролю й обліку проведення, прогнозувати ті групи населення, які мали б йти на вакцинацію. А зараз вже додаткові пункти щеплення розгорнуто, оптимально працює система, збільшується кількість бригад, які вакцинують. Населення теж вже дістало достатню інформацію і розуміє, що не так легко перехворіти та з хвороби вийти. І отой відгук, який сьогодні є до вакцинації, допоможе вийти на виконання нашого національного плану, який був затверджений на РНБО і підписаний Президентом України. Бо це є реалізація тієї дорожньої карти, яку ми заклали у грудні минулого року”, — розповіла Наталія Виноград.

Деталі

Епідеміолог окремо відзначила важливу ініціативу з масового щеплення робочих колективів.

“Гарна пропозиція є, що якщо 50% колективу хоче вакцинуватися, то можна подати заявку і цим скористатися. І цим скористалася вже достатня кількість організованих колективів підприємств. (...) Зокрема й тому темпи вакцинації будуть далі наростати однозначно. Тим більше міністр Степанов підтвердив, що на виконання національного плану ми маємо нормалізовані поставки щепних препаратів і в тих обсягах, в яких потрібно для виконання”, — зазначила Наталія Виноград.

Доповнення

Нагадаємо, за словами голови МОЗ Максима Степанова, Україна отримає в цьому році 20 млн доз вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer. Загалом же до кінця року Україні вже очікує гарантовані поставки 42 млн доз вакцин різних виробників.

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