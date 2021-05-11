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Система вакцинации от COVID-19 отлажена, темпы набирают обороты - эпидемиолог Виноград

Киев • УНН

 • 16322 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения по реагированию на эпидемические угрозы Наталья Виноград оценила реальные темпы и масштабы вакцинации в Украине, а также рассказала в комментарии УНН о том, что влияет на скорость вакцинации населения от COVID-19.

Система вакцинации от COVID-19 отлажена, темпы набирают обороты - эпидемиолог Виноград

Цитата:

"Здесь не достаточно привезти вакцину, надо было подготовить команды, которые будут осуществлять прививки, систему контроля и учета проведения, прогнозировать те группы населения, которые должны идти на вакцинацию. А сейчас уже дополнительные пункты прививки развернуты, оптимально работает система, увеличивается количество вакцинирующих бригад. Население тоже уже получило достаточную информацию и понимает, что не так легко переболеть и с болезни выйти. И тот отклик, который сегодня в отношении вакцинации, поможет выйти на выполнение нашего национального плана, который был утвержден на СНБО и подписан Президентом Украины. Потому что это реализация той дорожной карты, которую мы заложили в декабре прошлого года", - рассказала Наталья Виноград.

Детали

Эпидемиолог отдельно отметила важную инициативу по массовой вакцинации рабочих коллективов.

"Хорошее предложение есть, что если 50% коллектива хочет вакцинироваться, то можно подать заявку и этим воспользоваться. И этим воспользовалась уже достаточное количество организованных коллективов предприятий. (...) В том числе и поэтому темпы вакцинации будут дальше нарастать однозначно. Тем более министр Степанов подтвердил, что во исполнение национального плана мы нормализованы поставками препаратов для вакцинации и в тех объемах, в которых требуется для выполнения", - отметила Наталья Виноград.

Дополнение

Напомним, по словам главы Минздрава Максима Степанова, Украина получит в этом году 20 млн доз вакцины против COVID-19 производства Pfizer. В целом же до конца года Украина уже ожидает гарантированные поставки 42 млн доз вакцин разных производителей.

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