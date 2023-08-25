Сирський показав, як у Бахмуті працюють "Привиди"

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"Бахмут. Працює група «Привид» Окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького. З дистанції 1100 метрів знищується російський коригувальник. Слава Україні!", - пояснив кадри генерал-полковник.

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За словами речник Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова, противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ. Активно застосовує резерви. Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв. км біля Бахмута, загалом під час наступу площа звільненої навколо міста території сягає 43 кв. км, повідомила у понеділок заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На Бахмутському напрямку Сили оборони, як зазначається, продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

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