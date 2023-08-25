Сырский показал, как в Бахмуте работают "Призраки"

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"Бахмут. Работает группа «Призрак» Отдельной президентской бригады им. Гетмана Богдана Хмельницкого. С дистанции 1100 метров уничтожается российский корректировщик. Слава Украине!", - пояснил кадры генерал-полковник.

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По словам спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск. Активно применяет резервы. Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв. км возле Бахмута, в целом во время наступления площадь освобожденной вокруг города территории достигает 43 кв. км, сообщила в понедельник заместитель министра обороны Анна Маляр.

На Бахмутском направлении Силы обороны, как отмечается, продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

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