Сырский показал, как в Бахмуте работают "Призраки"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как группа «Призрак» с расстояния более чем в километр, уничтожила вражеского корректировщика, передает УНН.
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"Бахмут. Работает группа «Призрак» Отдельной президентской бригады им. Гетмана Богдана Хмельницкого. С дистанции 1100 метров уничтожается российский корректировщик. Слава Украине!", - пояснил кадры генерал-полковник.
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По словам спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск. Активно применяет резервы. Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв. км возле Бахмута, в целом во время наступления площадь освобожденной вокруг города территории достигает 43 кв. км, сообщила в понедельник заместитель министра обороны Анна Маляр.
На Бахмутском направлении Силы обороны, как отмечается, продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.
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