Сили оборони мали успіх на двох напрямках на півдні і закріплюються - Генштаб

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Сили оборони України, як повідомляється, продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

"На напрямках Новоданилівка - Новопрокопівка та Мала Токмачка - Очеретувате мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - вказали у Генштабі.

На Бахмутському напрямку Сили оборони, як зазначається, продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

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