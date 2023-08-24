На Куп'янському напрямку ворог не полишає спроб наступати, на Лиманському - не менш гаряче: Маляр розповіла про ситуацію на сході
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Ситуація на всіх східних напрямках напружена та дуже динамічна, російські війська на Куп'янському напрямку не полишають спроб наступати, на Лиманському - не менш гаряче, на Бахмутському напрямку теж тривають активні бої, повідомила у четвер заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише УНН.
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"Ситуація на сході залишається складною", - вказала Маляр у Telegram, повідомивши, що відбувається на різних напрямках:
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- На Куп'янському напрямку ворог не полишає спроб наступати. Продовжує здійснювати численні обстріли, намагаючись вразити інфраструктуру. Тривають бої. Наші бійці героїчно зупиняють противника і ламають усі його плани.
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- На Лиманському напрямку не менш гаряче. Там ворог безуспішно штурмує з метою витіснення наших військ в районах Серебрянського лісництва, Кремінної, Білогорівки Луганської області. Крім того, зараз на цьому напрямку ворог планує перегруповуватись та замінити війська.
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- На Бахмутському напрямку теж тривають активні бої, ворог постійно атакує, використовуючи бронетехніку та авіацію.
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Вона наголосила, що мета ворога - будь-якою ціною зупинити наш наступ. Разом з тим, з її слів, "ми поступово просуваємось навіть в умовах відчайдушного опору противника".
"Обстановка по всіх східних напрямках напружена та дуже динамічна. Тому, рішення у такій ситуації необхідно приймати виважено, але разом з тим швидко. Тож, наші командири безпосередньо на місці відпрацьовують кожну деталь, прораховують всі можливі сценарії розвитку подій та оперативно планують подальші кроки", - зауважила заступниця міністра оборони.
Нагадаємо
За даними Генштабу, Сили оборони мали успіх у напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки.