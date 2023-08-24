Сили оборони мали успіх у напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Українські військові мали успіх у напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки в Запорізькій області. Закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомив у четвер речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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“У напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах та завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби”, — сказав він.
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Ковальов повідомляв, що українські військові на східному фронті наступають південніше міста Бахмут, Донецької області.