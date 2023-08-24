Силы обороны имели успех в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинские военные имели успех в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки в Запорожской области. Закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщил в четверг спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

“В направлении Новоданиловки и Новопрокоповки имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огневое поражение артиллерией по обнаруженным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы”, — сказал он.

Дополнение

Ковалев сообщал, что украинские военные на восточном фронте наступают южнее города Бахмут, Донецкой области.

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