Сили оборони наступають південніше міста Бахмут - речник Генштабу

Деталі

Як зазначив Андрій Ковальов, у тому районі українські війська закріплюються на досягнутих рубежах.

Також, за словами речника Генерального штабу, на південному фронті Сили оборони ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мали успіх у напрямку Новопрокопівки.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 259 160 осіб, 4375 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.