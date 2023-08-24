Сили оборони наступають південніше міста Бахмут - речник Генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Українські військові на східному фронті наступають південніше міста Бахмут, Донецької області, повідомив у четвер речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, слова якого оприлюднив Military Media Center, пише УНН.
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Як зазначив Андрій Ковальов, у тому районі українські війська закріплюються на досягнутих рубежах.
Також, за словами речника Генерального штабу, на південному фронті Сили оборони ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мали успіх у напрямку Новопрокопівки.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 259 160 осіб, 4375 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.