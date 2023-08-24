Силы обороны наступают южнее города Бахмут - спикер Генштаба

Детали

Как отметил Андрей Ковалев, в том районе украинские войска закрепляются на достигнутых рубежах.

Также, по словам спикера Генерального штаба, на южном фронте Силы обороны ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имели успех в направлении Новопрокоповки.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 259 160 человек, 4375 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.