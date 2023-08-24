Силы обороны наступают южнее города Бахмут - спикер Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинские военные на восточном фронте наступают южнее города Бахмут, Донецкой области, сообщил в четверг спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, слова которого обнародовал Military Media Center, пишет УНН.
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Как отметил Андрей Ковалев, в том районе украинские войска закрепляются на достигнутых рубежах.
Также, по словам спикера Генерального штаба, на южном фронте Силы обороны ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имели успех в направлении Новопрокоповки.
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Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 259 160 человек, 4375 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.