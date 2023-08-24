Ще плюс 340: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ.24 серпня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 259 160осіб, 4375 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.23 орієнтовно склали:
особового складу близько 259 160 (+340) осіб,
танків ‒ 4375 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 8511 (+23) од,
артилерійських систем – 5333 (+15) од,
РСЗВ – 723 (+1) од,
засоби ППО ‒ 494 (+3) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4344 (+20),
крилаті ракети ‒ 1406 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7773 (+28) од,
спеціальна техніка ‒ 801 (+1).
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