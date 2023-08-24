Еще плюс 340: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ.24 августа. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 259 160 человек, 4375 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.23 ориентировочно составили:
личного состава около 259 160 (+340) человек,
танков - 4375 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 8511 (+23) ед,
артиллерийских систем – 5333 (+15) ед,
РСЗО – 723 (+1) ед,
средства ПВО - 494 (+3) ед,
самолетов – 315 (+0) ед,
вертолетов – 316 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4344 (+20),
крылатые ракеты - 1406 (+0),
корабли /катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 7773 (+28) ед,
специальная техника - 801 (+1).
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