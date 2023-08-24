На Купянском направлении враг не оставляет попыток наступать, на Лиманском - не менее горячо: Маляр рассказала о ситуации на востоке
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Ситуация на всех восточных направлениях напряженная и очень динамичная, российские войска на Купянском направлении не оставляют попыток наступать, на Лиманском - не менее горячо, на Бахмутском направлении тоже продолжаются активные бои, сообщила в четверг заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет УНН.
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"Ситуация на востоке остается сложной", - указала Маляр в Telegram, сообщив, что происходит на разных направлениях:
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- На Купянском направлении враг не оставляет попыток наступать. Продолжает осуществлять многочисленные обстрелы, пытаясь поразить инфраструктуру. Продолжаются бои. Наши бойцы героически останавливают противника и ломают все его планы.
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- На Лиманском направлении не менее горячо. Там враг безуспешно штурмует с целью вытеснения наших войск в районах Серебрянского лесничества, Кременной, Белогоровки Луганской области. Кроме того, сейчас на этом направлении враг планирует перегруппироваться и заменить войска.
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- На Бахмутском направлении тоже продолжаются активные бои, враг постоянно атакует, используя бронетехнику и авиацию. Она отметила, что цель врага - любой ценой остановить наше наступление.
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Вместе с тем, по ее словам, "мы постепенно продвигаемся даже в условиях отчаянного сопротивления противника".
"Обстановка по всем восточным направлениям напряженная и очень динамичная. Поэтому, решение в такой ситуации необходимо принимать взвешенно, но вместе с тем быстро. Поэтому, наши командиры непосредственно на месте отрабатывают каждую деталь, просчитывают все возможные сценарии развития событий и оперативно планируют дальнейшие шаги", - отметила заместитель министра обороны.
Напомним
По данным Генштаба, Силы обороны имели успех в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки.