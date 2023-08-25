Силы обороны имели успех на двух направлениях на юге и закрепляются - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Силы обороны Украины имели успех на направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Очеретоватое, сообщили в пятницу в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Силы обороны Украины, как сообщается, продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
"На направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Очеретоватое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", - указали в Генштабе.
На Бахмутском направлении Силы обороны, как отмечается, продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Купянском направлении враг не оставляет попыток наступать, на Лиманском - не менее горячо: Маляр рассказала о ситуации на востоке