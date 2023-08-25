Силы обороны имели успех на двух направлениях на юге и закрепляются - Генштаб

Детали

Силы обороны Украины, как сообщается, продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

"На направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Очеретоватое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", - указали в Генштабе.

На Бахмутском направлении Силы обороны, как отмечается, продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Купянском направлении враг не оставляет попыток наступать, на Лиманском - не менее горячо: Маляр рассказала о ситуации на востоке