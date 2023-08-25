Ще плюс 470: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 259 630 осіб, 4378 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.23 орієнтовно склали:

особового складу 259 630 (+470) осіб,
танків ‒ 4378 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 8521 (+10) од,
артилерійських систем – 5361 (+28) од,
РСЗВ – 724 (+1) од,
засоби ППО ‒ 495 (+1) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4356 (+12),
крилаті ракети ‒ 1409 (+3),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7790 (+17) од,
спеціальна техніка ‒ 802 (+1).

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