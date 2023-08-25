Еще плюс 470: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 259 630 человек, 4378 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.08.23 ориентировочно составили:
личного состава 259 630 (+470) человек,
танков - 4378 (+3) ед,
боевых бронированных машин - 8521 (+10) ед,
артиллерийских систем – 5361 (+28) ед,
РСЗО – 724 (+1) ед,
средства ПВО - 495 (+1) ед,
самолетов – 315 (+0) ед,
вертолетов – 316 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4356 (+12),
крылатые ракеты - 1409 (+3),
корабли / катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 7790 (+17) ед,
специальная техника - 802 (+1).
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