В районах Кліщіївки на Донеччині тривають важкі бої – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки Донецької області. Там тривають важкі бої. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки Донецької області. Тут тривають важкі бої", - сказав Ковальов.
За його словами, на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.
«Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ. Активно застосовує резерви. Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках», - розповів Ковальов.
Доповнення
Українські війська мали успіх у напрямку Роботиного на південному фронті.
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв. км біля Бахмута, загалом під час наступу площа звільненої навколо міста території сягає 43 кв. км, повідомила у понеділок заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
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