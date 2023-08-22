В районах Клищеевки в Донецкой области продолжаются тяжелые бои - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Клещеевки Донецкой области. Там продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещеевки Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои", - сказал Ковалев.
По его словам, на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.
«Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск. Активно применяет резервы. Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях», - рассказал Ковалев.
Дополнение
Украинские войска имели успех в направлении Роботино на южном фронте.
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв. км возле Бахмута, в целом во время наступления площадь освобожденной вокруг города территории достигает 43 кв. км, сообщила в понедельник заместитель министра обороны Анна Маляр.
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