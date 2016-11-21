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Сирія відкинула пропозицію ООН щодо автономії східного Алеппо

Сирія відкинула пропозицію ООН щодо автономії східного Алеппо

Київ • УНН

 • 8411 перегляди

КИЇВ. 20 литопада. УНН. Міністр закордонних справ Сирії Валід аль-Муалем заявив, що Дамаск не може погодитися на пропозицію ООН щодо надання східному Алеппо статусу автнономної зони. Спецпредставник організації з питань Сирії Стаффан де Містура раніше запропонував проголосити східну частину Алеппо, утримувану опонентами президента Башара Асада, самоврядною територією, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Це геть недопустимо. Це порушення нашого суверенітету”, — сказав Валід аль-Муалем

Де Містура, у свою чергу, згодом підтвердив відмову Дамаска від такої пропозиції. Він також наголосив на занепокоєнні світової спільноти ситуацією у східному Алеппо, фактично відрізаному від постачань, та бомбардуваннями кварталів міста, підконтрольних опозиції.

За словам де Містури, у східного Алеппо “спливає час”, а замість “гуманітарної чи політичної ініціативи” спостерігається лише “пожвавлення бойових дій”.

Зазначимо, що, за даними базованого в Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, у Алеппо загинуло 240 осіб, з них щонайменше 54 — в авіанападі у суботу.

Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама та Росії Володимир Путін коротко обговорили ситуацію у Сирії.

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