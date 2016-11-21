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15 марта, 19:03 • 108516 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148130 просмотра

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15 марта, 12:52 • 106552 просмотра

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Сирия отвергла предложение ООН об автономии восточного Алеппо

Киев • УНН

 • 8409 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муалем заявил, что Дамаск не может согласиться на предложение ООН о предоставлении восточном Алеппо статуса автнономной зоны. Спецпредставитель организации по Сирии Эндрю де Мистура ранее предложил провозгласить восточную часть Алеппо, удерживаемую оппонентами президента Башара Асада, самоуправляющейся территорией, передает УНН со ссылкой на Reuters .

"Это совершенно недопустимо. Это нарушение нашего суверенитета ", - сказал Валид аль-Муалем

Де Мистура, в свою очередь, впоследствии подтвердил отказ Дамаска от такого предложения. Он также отметил беспокойство мирового сообщества ситуацией в восточном Алеппо, фактически отрезанном от поставок, и бомбардировками кварталов города, подконтрольных оппозиции.

По словам де Мистуры, у восточного Алеппо "проходит время", а вместо "гуманитарной или политической инициативы" наблюдается только "оживление боевых действий".

Отметим, что, по данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в Алеппо погибло 240 человек, из них не менее 54 - в авианалетов в субботу.

Как сообщал УНН, президент США Барак Обама и России Владимир Путин коротко обсудили ситуацию в Сирии .

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