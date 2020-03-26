Синоптики розповіли, якою буде погода до кінця тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В Україні до кінця тижня утримається погода переважно без опадів, лише у неділю подекуди на півночі та заході можливі невеликі дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби без опадів, лише вдень 29 березня у північно-західній частині подекуди невеликий дощ", - зазначили синоптики.
На півдні та південному сході країни окремі пориви північно-східного вітру 15-18 м/с.
Температура вночі від 4° тепла до 3° морозу, вдень 10-16° тепла; в Карпатах вночі 0-7° морозу, вдень 1-8° тепла.
Нагадаємо, згідно з дослідженням, весна буде теплішою через зміни клімату.