Синоптики рассказали, какой будет погода до конца недели
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Украине до конца недели сохранится погода преимущественно без осадков, лишь в воскресенье местами на севере и западе возможны небольшие дожди. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток без осадков, лишь днем 29 марта в северо-западной части местами небольшой дождь", - указали синоптики.
На юге и юго-востоке страны отдельные порывы северо-восточного ветра 15-18 м/с.
Температура ночью от 4° тепла до 3° мороза, днем 10-16° тепла; в Карпатах ночью 0-7° мороза, днем 1-8° тепла.
Напомним, согласно исследованию, весна будет теплее из-за изменений климата.