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Синоптики дали прогноз погоди на завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Завтра на переважній частині території України невеликий дощ з мокрим снігом, у західних областях - переважно сніг. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі. 

"У найближчі три доби в Україні, крім південно-східних областей, невеликий дощ з мокрим снігом; завтра у західних областях переважно сніг, який впродовж понеділка-вівторка припиниться", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що температура завтра вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°; 30 листопада - 1 грудня в більшості областей температура поступово знизиться на 2-5°.

Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.

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