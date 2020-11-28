Синоптики дали прогноз погоди на завтра

"У найближчі три доби в Україні, крім південно-східних областей, невеликий дощ з мокрим снігом; завтра у західних областях переважно сніг, який впродовж понеділка-вівторка припиниться", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що температура завтра вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°; 30 листопада - 1 грудня в більшості областей температура поступово знизиться на 2-5°.

Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.