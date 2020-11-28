Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Завтра на большей части территории Украины небольшой дождь с мокрым снегом, в западных областях - преимущественно снег. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток в Украине, кроме юго-восточных областей, небольшой дождь с мокрым снегом; завтра в западных областях преимущественно снег, который в течение понедельника-вторника прекратится", - говорится в сообщении.
Отмечается, что температура завтра ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части ночью 0-5° тепла, днем 4-9°; 30 ноября - 1 декабря в большинстве областей температура постепенно снизится на 2-5°.
Как сообщалось ранее в УНН, синоптики дали прогноз погоды на выходные.