Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

"10-11 травня мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози; у східних, 10 травня й у більшості південних областей, вночі 11 травня в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°. 12- 13 травня невеликі короткочасні дощі, місцями грози; 12 травня вночі в Україні, 13 травня у південній частині без істотних опадів. Температура вночі 7-12°, вдень 18-24°", - повідомили у прес-службі.



Як повідомляв УНН, українців попередили про заморозки.