Синоптики дали прогноз погоды на выходные

"10-11 мая переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы, в восточных, 10 мая и в большинстве южных областей, ночью 11 мая в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11 °, днем 16-21 °. 12-13 мая небольшие кратковременные дожди, местами грозы, 12 мая ночью в Украине, 13 мая в южной части без существенных осадков. Температура ночью 7-12 °, днем 18-24 ° ", - сообщили в пресс -службе.



Как сообщал УНН, украинцев предупредили про заморозки .