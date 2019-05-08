Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. На выходных в Украине будет дождь. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".
"10-11 мая переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы, в восточных, 10 мая и в большинстве южных областей, ночью 11 мая в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11 °, днем 16-21 °. 12-13 мая небольшие кратковременные дожди, местами грозы, 12 мая ночью в Украине, 13 мая в южной части без существенных осадков. Температура ночью 7-12 °, днем 18-24 ° ", - сообщили в пресс -службе.
Как сообщал УНН, украинцев предупредили про заморозки .