Українців попередили про заморозки

"Вночі 9 травня у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. 9-10 травня на р.Ворона бiля водпоста Тисмениця очiкується подальше затоплення заплави, сільгоспугідь, перевищення вiдмiтки затоплення прирiчкових будівель та господарських об'єктiв у Тисменицькому районi Iвано-Франкiвщини", - повідомили синоптики.



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Як повідомляв УНН, в Україні дощитиме до кінця тижня.