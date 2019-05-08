Українців попередили про заморозки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Вночі 9 травня у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".
"Вночі 9 травня у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. 9-10 травня на р.Ворона бiля водпоста Тисмениця очiкується подальше затоплення заплави, сільгоспугідь, перевищення вiдмiтки затоплення прирiчкових будівель та господарських об'єктiв у Тисменицькому районi Iвано-Франкiвщини", - повідомили синоптики.
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Як повідомляв УНН, в Україні дощитиме до кінця тижня.