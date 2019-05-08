Украинцев предупредили о заморозках
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Ночью 9 мая в западных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".
"Ночью 9 мая во западных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 °. 9-10 мая на р.Ворона возле водпоста Тысменица ожидается дальнейшее затопление поймы, сельхозугодий, превышение отметки затопления прирiчкових зданий и хозяйственных объектов в Тисменицком районе Ивано-Франковской области", - сообщили синоптики.
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Как сообщал УНН, в Украине пройдут дожди до конца недели.