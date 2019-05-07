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В Україні дощитиме до кінця тижня - синоптики

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. В Україні дощитиме до кінця тижня. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".

"8 травня хмарно з проясненнями. Дощі, подекуди грози, вночі в Карпатах мокрий сніг, лише вдень в більшості районів Правобережжя без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у східній частині вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура у західних областях вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, в Карпатах місцями і в повітрі заморозки 0-3°, на решті території 6-11° тепла; вдень 12-17°, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях 18-23°, на Луганщині до 26°", - повідомили синоптики. 

9-10 травня хмарно з проясненнями. Невеликі короткочасні дощі, місцями грози, 9 травня на півночі Лівобережжя, у східних та місцями центральних областях помірні дощі; 9 травня у західній частині, 10 травня вночі у більшості східних та південних областей без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10° (9 травня у західних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, у східній частині 8-13° тепла); вдень 14-19°, у східних областях до 21°.

11- 12 травня на більшій частині території невеликі короткочасні дощі, місцями грози (переважно в денні години). Температура вночі 5-11°, вдень 16-22°.

Як повідомляв УНН, в Україні оголосили штормове попередження.

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