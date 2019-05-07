В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження через грози. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".
"До кінця доби 7 травня у південних, центральних та північних областях грози, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). У Києві та області у найближчі 3 години з утриманням до кінця доби 7 травня гроза, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
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Як повідомляв УНН,у низці західних і північних областей України найближчими днями можливі заморозки.