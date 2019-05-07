Сьогодні по Україні очікуються дощі та грози
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. В Україні, крім крайнього сходу, у вівторок, 7 травня, очікуються дощі, подекуди грози. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"7 травня вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі, подекуди грози, у західних, вдень місцями і в північних та центральних областях значні дощі", - вказали синоптики.
Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с, місцями (у західних областях повсюди) пориви вітру 15-20 м/с.
Температура у західних областях вночі 2-7°, вдень 7-12°; на решті території вночі 10-15°, вдень 15-20°, на Лівобережжі 21-26°. У Карпатах значний дощ з мокрим снігом; протягом доби заморозки 0-3°.
Нагадаємо, українців попередили про погіршення погоди.