Українців попередили про погіршення погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Сьогодні, 7 травня, та вночі 8 та 9 травня, на території України очікується погіршення погодніх умов. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні (ДСНС).
“7 травня у західних областях значний дощ, у Карпатах з мокрим снігом; пориви вітру 15-20м/с ( 1 рівень небезпечності, жовтий). Вночі 8-9 травня у західних областях заморозки на поверхні грунту 0-3°( 1 рівень небезпечності, жовтий). В Карпатах сильні заморозки у повітрі 0-3°( 2 рівень небезпечності, помаранчевий)”, — йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.
Нагадаємо, згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 4 по 7 травня будуть фіксуватися субкомфортні погодні умови.
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Як повідомляв УНН, українцям дали прогноз магнітних бурь на травень.