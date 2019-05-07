Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 93547 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 103414 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106234 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 107644 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 132612 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113572 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139103 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144837 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130253 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130311 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

Киев  •  УНН

 • 13618 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Сегодня, 7 мая, и ночью 8 и 9 мая, на территории Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине (ГСЧС).

"7 мая в западных областях значений дождь, в Карпатах с мокрым снегом; порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый). Ночью 8-9 мая в западных областях заморозки на поверхности почвы 0-3 ° (1 уровень опасности, желтый). В Карпатах сильные заморозки в воздухе 0-3° (2 уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Напомним, согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине с 4 по 7 мая будут фиксироваться субкомфортных погодные условия.

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