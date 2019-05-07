Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Сегодня, 7 мая, и ночью 8 и 9 мая, на территории Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине (ГСЧС).
"7 мая в западных областях значений дождь, в Карпатах с мокрым снегом; порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый). Ночью 8-9 мая в западных областях заморозки на поверхности почвы 0-3 ° (1 уровень опасности, желтый). В Карпатах сильные заморозки в воздухе 0-3° (2 уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
Напомним, согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине с 4 по 7 мая будут фиксироваться субкомфортных погодные условия.
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Как сообщал УНН, Украинский дали прогноз магнитных бурь на май.