Сегодня по Украине ожидаются дожди и грозы

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 70091 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 97973 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 102508 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104305 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 127767 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112753 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138540 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144774 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130208 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130282 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня по Украине ожидаются дожди и грозы

Сегодня по Украине ожидаются дожди и грозы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. В Украине, кроме крайнего востока, во вторник, 7 мая, ожидаются дожди, местами грозы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"7 мая ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме крайнего востока, дожди, местами грозы, в западных, днем местами и в северных и центральных областях значительные дожди", - указали синоптики.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, местами (в западных областях повсюду) порывы ветра 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 2-7°, днем 7-12°; на остальной территории ночью 10-15°, днем 15-20°, на Левобережье 21-26°. В Карпатах значительный дождь с мокрым снегом; в течение суток заморозки 0-3°.

Напомним, украинцев предупредили об ухудшении погоды.

Украинские Национальные Новости

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