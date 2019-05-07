Сегодня по Украине ожидаются дожди и грозы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Украине, кроме крайнего востока, во вторник, 7 мая, ожидаются дожди, местами грозы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"7 мая ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме крайнего востока, дожди, местами грозы, в западных, днем местами и в северных и центральных областях значительные дожди", - указали синоптики.
Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, местами (в западных областях повсюду) порывы ветра 15-20 м/с.
Температура в западных областях ночью 2-7°, днем 7-12°; на остальной территории ночью 10-15°, днем 15-20°, на Левобережье 21-26°. В Карпатах значительный дождь с мокрым снегом; в течение суток заморозки 0-3°.
Напомним, украинцев предупредили об ухудшении погоды.