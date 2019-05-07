В Украине объявили штормовое предупреждение

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 97759 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104079 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106887 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108222 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 133506 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113709 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139184 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144849 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130265 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130319 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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7 марта, 12:17 • 100747 просмотра
Актуальное
В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине объявили штормовое предупреждение

Киев  •  УНН

 • 44976 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Украине объявили штормовое предупреждение из-за грозы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".

"До конца дня 7 мая во южных, центральных и северных областях грозы, местами шквалы 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый). В Киеве и области в ближайшие 3 часа и до конца дня 7 мая грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

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Как сообщал УНН, в ряде западных и северных областей Украины в ближайшие дни возможны заморозки.

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