В Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Украине объявили штормовое предупреждение из-за грозы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".
"До конца дня 7 мая во южных, центральных и северных областях грозы, местами шквалы 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый). В Киеве и области в ближайшие 3 часа и до конца дня 7 мая грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.
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Как сообщал УНН, в ряде западных и северных областей Украины в ближайшие дни возможны заморозки.