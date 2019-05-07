В Украине объявили штормовое предупреждение

"До конца дня 7 мая во южных, центральных и северных областях грозы, местами шквалы 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый). В Киеве и области в ближайшие 3 часа и до конца дня 7 мая грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня по Украине ожидаются дожди и грозы



Как сообщал УНН, в ряде западных и северных областей Украины в ближайшие дни возможны заморозки.