В Украине будут идти дожди до конца недели - синоптики

"8 мая облачно с прояснениями. Дожди, местами грозы, ночью в Карпатах мокрый снег, лишь днем в большинстве районов Правобережья без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в восточной части днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью 1-6 ° тепла, на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3 °, на остальной территории 6-11 ° тепла, днем 12-17 °, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 18-23 °, в Луганской области до 26° ", - сообщили синоптики.



9-10 мая облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные дожди, местами грозы, 9 мая на севере Левобережья, в восточных и местами центральных областях умеренные дожди; 9 мая во западной части, 10 мая ночью в большинстве восточных и южных областей без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 5-10 ° (9 мая в западных областях 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3 °, в восточной части 8-13 ° тепла); днем 14-19 °, в восточных областях до 21 °.



11-12 мая на большей части территории небольшие кратковременные дожди, местами грозы (преимущественно в дневные часы). Температура ночью 5-11 °, днем 16-22 °.



Как сообщал УНН, в Украине объявили штормовое предупреждение.