В Украине будут идти дожди до конца недели - синоптики

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104037 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106845 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108187 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 133460 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113702 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139180 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144848 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130264 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130319 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Украине будут идти дожди до конца недели - синоптики

В Украине будут идти дожди до конца недели - синоптики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. В Украине пройдут дожди до конца недели. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".

"8 мая облачно с прояснениями. Дожди, местами грозы, ночью в Карпатах мокрый снег, лишь днем в большинстве районов Правобережья без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в восточной части днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью 1-6 ° тепла, на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3 °, на остальной территории 6-11 ° тепла, днем 12-17 °, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 18-23 °, в Луганской области до 26° ", - сообщили синоптики.

9-10 мая облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные дожди, местами грозы, 9 мая на севере Левобережья, в восточных и местами центральных областях умеренные дожди; 9 мая во западной части, 10 мая ночью в большинстве восточных и южных областей без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10 ° (9 мая в западных областях 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3 °, в восточной части 8-13 ° тепла); днем 14-19 °, в восточных областях до 21 °.

11-12 мая на большей части территории небольшие кратковременные дожди, местами грозы (преимущественно в дневные часы). Температура ночью 5-11 °, днем 16-22 °.

Как сообщал УНН, в Украине объявили штормовое предупреждение.

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