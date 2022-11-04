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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 15675 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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10:07 • 30491 перегляди

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Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

Київ • УНН

 • 246757 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. На вихідних в Україні очікується переважно суха погода, удень повітря прогріватиметься до 16 градусів тепла максимум. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі 

За прогнозом синоптиків, у наступні три доби переважно без опадів, лише завтра у східній, післязавтра в західній частині невеликий дощ. Вночі та вранці 5 листопада у центральних та східних областях місцями туман.

Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с.

Температура завтра у північно-східних областях вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла, на решті території вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, на Одещині, Прикарпатті та Закарпатті 13-16°; 6-7 листопада вночі 1-7° тепла, на Лівобережжі подекуди 0-3° морозу, вдень 4-9° тепла, на заході та південному заході країни 9-14°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-7° тепла, вдень 8-11°.

Українські Національні Новини

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