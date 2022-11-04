Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

Деталі

За прогнозом синоптиків, у наступні три доби переважно без опадів, лише завтра у східній, післязавтра в західній частині невеликий дощ. Вночі та вранці 5 листопада у центральних та східних областях місцями туман.

Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с.

Температура завтра у північно-східних областях вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла, на решті території вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, на Одещині, Прикарпатті та Закарпатті 13-16°; 6-7 листопада вночі 1-7° тепла, на Лівобережжі подекуди 0-3° морозу, вдень 4-9° тепла, на заході та південному заході країни 9-14°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-7° тепла, вдень 8-11°.