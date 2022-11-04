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Синоптики дали прогноз погоды на выходные

Синоптики дали прогноз погоды на выходные

Киев • УНН

 • 246753 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. На выходных в Украине ожидается преимущественно сухая погода, днем воздух будет прогреваться до 16 градусов тепла максимум. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали 

По прогнозу синоптиков, в последующие трое суток преимущественно без осадков, только завтра в восточной, послезавтра в западной части небольшой дождь. Ночью и утром 5 ноября в центральных и восточных областях местами туман.

Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с.

Температура завтра в северо-восточных областях ночью около 0°, днем ​​3-8° тепла, на остальной территории ночью 1-6° тепла, днем ​​7-12°, в Одесской области, на Прикарпатье и Закарпатье 13-16°; 6-7 ноября ночью 1-7° тепла, на Левобережье кое-где 0-3° мороза, днем ​​4-9° тепла, на западе и юго-западе страны 9-14°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-7° тепла, днем ​​8-11°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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