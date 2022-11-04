Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. На выходных в Украине ожидается преимущественно сухая погода, днем воздух будет прогреваться до 16 градусов тепла максимум. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в последующие трое суток преимущественно без осадков, только завтра в восточной, послезавтра в западной части небольшой дождь. Ночью и утром 5 ноября в центральных и восточных областях местами туман.
Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с.
Температура завтра в северо-восточных областях ночью около 0°, днем 3-8° тепла, на остальной территории ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, в Одесской области, на Прикарпатье и Закарпатье 13-16°; 6-7 ноября ночью 1-7° тепла, на Левобережье кое-где 0-3° мороза, днем 4-9° тепла, на западе и юго-западе страны 9-14°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-7° тепла, днем 8-11°.