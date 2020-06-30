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Синоптики дали прогноз погоди на початок липня

Синоптики дали прогноз погоди на початок липня

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Початок липня в Україні буде дощовим і спекотним - температура повітря сягатиме місцями 36 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, завтра у центральних, південних та східних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів; температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 24-29°, у південній частині 30-34°.

У наступні дві доби в західних областях пройдуть грозові дощі, 3 липня на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, на решті території без опадів, лише в четвер у південно-східній частині, у п'ятницю - на Житомирщині, Вінничині та Київщині короткочасний дощ, гроза; температура вночі 15-22°, вдень 28-33°, на півдні та південному сході країни до 36°, у західних областях 23-28°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, 30 червня на частині території України очікуються дощі, температура повітря вдень досягатиме 33 градусів тепла.

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