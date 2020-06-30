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Від 12° до 33° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Сьогодні на частині території України очікуються дощі, температура повітря вдень досягатиме 33 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, з ночі очікуються у західній частині дощі, в Карпатському регіоні значні дощі, вдень у північних, центральних та південних областях короткочасні грозові дощі.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 12-23°, вдень 23-30°, у південній частині та у східних областях до 33°.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на перший день липня.

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