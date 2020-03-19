Синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На вихідних в Україні знову прийде похолодання - з морозом, також очікуються дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра без істотних опадів, лише в Карпатах і на Прикарпатті невеликий дощ; температура вночі 2-7° тепла, на південному сході місцями 0-3° морозу, вдень 9-14° тепла, на півдні та Закарпатті 13-18°", - повідомили синоптики.
Також вказано, що у вихідні характер погоди зміниться: в більшості областей дощ з переходом в мокрий сніг; температура поступово знизиться вночі до 1-7° морозу, вдень до 3° тепла - 2° морозу, у південній та східній частинах країни вночі та вдень до 1-6° тепла.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на березень.