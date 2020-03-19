Синоптики дали прогноз погоды до конца недели
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. На выходных в Украине снова придет похолодание - с морозом, также ожидаются дожди. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра без существенных осадков, лишь в Карпатах и на Прикарпатье небольшой дождь, температура ночью 2-7° тепла, на юго-востоке местами 0-3° мороза, днем 9-14° тепла, на юге и Закарпатье 13-18°", - сообщили синоптики.
Также указано, что в выходные характер погоды изменится: в большинстве областей дождь с переходом в мокрый снег; температура постепенно снизится ночью до 1-7° мороза, днем до 3° тепла - 2° мороза, в южной и восточной частях страны ночью и днем до 1-6° тепла.
Напомним, синоптики дали прогноз на март.